Brindisi, investimenti zes adriatica, D’Attis chiama a raccolta le istituzioni

BRINDISI – Un incontro operativo per individuare finanziamenti per la zona economica speciale adriatica. È quanto ha promosso l’On. Mauro D’Attis, commissario regionale di Forza Italia.

“Ho promosso un incontro – sottolinea il parlamentare brindisino – tra il commissario della Zes Adriatica Manlio Guadagnuolo ed i rappresentanti delle istituzioni brindisine: il Prefetto Bellantoni, il Sindaco Rossi, il

Presidente ASI Rina ed il Presidente di Confindustria Menotti Lippolis. È stata una giornata proficua di confronto per entrare nel vivo della fase operativa di programmazione della Zona Economica Speciale grazie alla spinta decisiva che ha voluto dare la Ministra Carfagna. Un intervento che seguo con la massima attenzione perché sono convinto che, assieme ai Contratti Istituzionali di Sviluppo, al piano infrastrutturale, alla riperimetrazione delle aree SIN, rappresenti un’occasione di rilancio economico. Bisogna, quindi, redigere un piano d’azione strategico che sia il frutto del contributo costruttivo anche del territorio. Grazie al ruolo che il Prefetto Carolina Bellantoni svolge proficuamente sul territorio, il Commissario Guadagnuolo completerà gli incontri istituzionali e spero opererà presto per attivare nuovi investimenti a Brindisi e nella intera area Zes. A tal proposito confermo che su richiesta del Gruppo di Forza Italia, è prevista, presso la X Commissione Attività Produttive alla Camera per il prossimo 14 giugno, l’audizione di Enel sul piano industriale per Brindisi e Civitavecchia. Ringrazio tutti gli interlocutori che oggi hanno raccolto il mio invito, con spirito di collaborazione con il commissario Guadagnuolo che guida il percorso nella zona Adriatica”.