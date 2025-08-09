9 Agosto 2025

Valentina Palmisano

Brindisi, intimidazione BMS, Palmisano: “Fiducia in prefetto e forze dell’ordine”

Anna Saponaro 9 Agosto 2025
BRINDISI- Il grave e vile atto intimidatorio nei confronti dell’amministratrice della Brindisi Multiservizi, Rossana Palladino, preoccupa ed è da condannare con assoluta fermezza. L’impegno amministrativo e civile non può assolutamente non può essere ostaggio di chi usa la violenza per cercare di intimorire e prevaricare gli altri”. Lo dichiara l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano (M5S), dopo l’intimidazione subita la scorsa notte dall’amministratrice della Bms Rossana Palladino con l’incendio della sua auto.

“Non ci si può fermare alla solidarietà solo a parole. Il gruppo territoriale del M5s di Brindisi ha già chiesto la convocazione di un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Sono certa – sottolinea l’europarlamentare – che anche per questa vicenda la risposta del prefetto Luigi Carnevale e della squadra ‘Stato’ in questa provincia, sarà immediata nel prevenire sin da subito ogni possibile escalation di intimidazioni ai danni di professionisti impegnati nel servizio alla cittadinanza”.

“Siamo convinti di come sia quanto mai necessario proseguire nelle attività svolte da Rossana Palladino, che già pochi giorni fa ha segnalato alla ‘Procura’ particolari anomalie. L’ impegno per garantire legalità ed equità sociale dei lavoratori – conclude Valentina Palmisano – troverà il Movimento Cinque Stelle sempre in prima linea”.

