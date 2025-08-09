Brindisi, intimidazione BMS: sindaco Marchionna, “Non fermeranno il rilancio”

Pino Marchionna, sindaco di Brindisi, ha espresso solidarietà a Rossana Palladino, amministratrice unica della Brindisi Multiservizi (Bms), dopo l’incendio che ha danneggiato l’auto di famiglia. L’episodio, definito dal primo cittadino «un gravissimo atto intimidatorio», è attualmente al centro di un’inchiesta dei Carabinieri, che non escludono l’ipotesi del dolo.

“Quanto accaduto va duramente condannato”, ha dichiarato Marchionna sottolineando che “non saranno rallentate, né limitate l’azione e l’impegno con cui l’amministrazione comunale e l’amministratrice unica della Brindisi Multiservizi intendono perseguire il risanamento della società e il suo rilancio in termini di produttività e capacità reddituale”.

Il sindaco ha ribadito la ferma volontà dell’amministrazione di proseguire il lavoro avviato, respingendo qualsiasi tentativo di intimidazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author