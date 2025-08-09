9 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Pino Marchionna

Brindisi, intimidazione BMS: sindaco Marchionna, “Non fermeranno il rilancio”

Dante Sebastio 9 Agosto 2025
centered image

Pino Marchionna, sindaco di Brindisi, ha espresso solidarietà a Rossana Palladino, amministratrice unica della Brindisi Multiservizi (Bms), dopo l’incendio che ha danneggiato l’auto di famiglia. L’episodio, definito dal primo cittadino «un gravissimo atto intimidatorio», è attualmente al centro di un’inchiesta dei Carabinieri, che non escludono l’ipotesi del dolo.

“Quanto accaduto va duramente condannato”, ha dichiarato Marchionna sottolineando che “non saranno rallentate, né limitate l’azione e l’impegno con cui l’amministrazione comunale e l’amministratrice unica della Brindisi Multiservizi intendono perseguire il risanamento della società e il suo rilancio in termini di produttività e capacità reddituale”.

Il sindaco ha ribadito la ferma volontà dell’amministrazione di proseguire il lavoro avviato, respingendo qualsiasi tentativo di intimidazione.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Cittadinanza onoraria di Barletta a Francesca Albanese, proposta bocciata

9 Agosto 2025 Antonio Gargano

Matera: dall’opposizione apertura al dialogo e proposte sulle linee programmatiche di Nicoletti

9 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Brindisi, in fiamme l’auto dell’amministratrice di BMS

9 Agosto 2025 Anna Saponaro

Emiliano in visita ai Vigili del Fuoco: “Legame forte con la Puglia”

8 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Verso il Palio di Oria: l’attesa dei capitani dei quattro Rioni

8 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Caso Almasri, è scontro tra Governo, opposizioni e magistratura

8 Agosto 2025 Francesco Manigrasso

potrebbe interessarti anche

Statte, confermato sequestro area ex Ilva per rifiuti industriali

9 Agosto 2025 Redazione

Taranto, furto in un grande magazzino: arrestato pregiudicato

9 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto, Ferragosto Sicuro. Confsal: “Angeli della strada in prima linea per sicurezza”

9 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Potenza: dai cons. comunali di opposizione una strategia per il centro storico

9 Agosto 2025 Giuseppe Cutro