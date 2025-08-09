Brindisi, intimidazione BMS: sindaco Marchionna, “Non fermeranno il rilancio”

Pino Marchionna, sindaco di Brindisi, ha espresso solidarietà a Rossana Palladino, amministratrice unica della Brindisi Multiservizi (Bms), dopo l’incendio che ha danneggiato l’auto di famiglia. L’episodio, definito dal primo cittadino «un gravissimo atto intimidatorio», è attualmente al centro di un’inchiesta dei Carabinieri, che non escludono l’ipotesi del dolo.
“Quanto accaduto va duramente condannato”, ha dichiarato Marchionna sottolineando che “non saranno rallentate, né limitate l’azione e l’impegno con cui l’amministrazione comunale e l’amministratrice unica della Brindisi Multiservizi intendono perseguire il risanamento della società e il suo rilancio in termini di produttività e capacità reddituale”.
Il sindaco ha ribadito la ferma volontà dell’amministrazione di proseguire il lavoro avviato, respingendo qualsiasi tentativo di intimidazione.
potrebbe interessarti anche
Cittadinanza onoraria di Barletta a Francesca Albanese, proposta bocciata
Matera: dall’opposizione apertura al dialogo e proposte sulle linee programmatiche di Nicoletti
Brindisi, in fiamme l’auto dell’amministratrice di BMS
Emiliano in visita ai Vigili del Fuoco: “Legame forte con la Puglia”
Verso il Palio di Oria: l’attesa dei capitani dei quattro Rioni
Caso Almasri, è scontro tra Governo, opposizioni e magistratura