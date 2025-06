Brindisi, interesse concreto per lo spagnolo Bernaola

Il Brindisi comincia a muovere i primi passi in vista di un campionato di Eccellenza da dover affrontare in primissima linea. I biancazzurri lavorano per un organico di spessore, come dimostrerebbe il forte interesse per il centrocampista spagnolo Julen Bernaola.

Il classe ’99 originario di Bilbao è reduce da un’ottima annata, sempre in Eccellenza, con la maglia del Barletta, difficile però che i biancorossi decidano di confermarlo in Serie D. Bernaola sarebbe quindi una pista concreta per il Brindisi, intenzionato a battere la folta concorrenza (su tutte del Giulianova) per uno dei pezzi pregiati della massima divisione pugliese.

