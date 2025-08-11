11 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Brindisi: intensificazione dei controlli in mare e lungo la costa a Ferragosto

Anna Saponaro 11 Agosto 2025
centered image

BRINDISI- Più uomini e più mezzi nel week end di Ferragosto. La Capitaneria di Porto di Brindisi intensifica i controlli nei giorni più “caldi” dell’estate. Parla il responsabile della sala operativa che chiede la collaborazione dei cittadini

About Author

Anna Saponaro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Carovigno: mare senza barriere, inaugurato il Seatrac Mover

11 Agosto 2025 Anna Saponaro

Atto incendiario ai danni amministratrice BMS: riunione in prefettura

11 Agosto 2025 Anna Saponaro

Taranto, alleanze per il futuro: confronto tra Comune e imprese sull’ex Ilva

11 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Fasano, nuova idea di strategia turistica

11 Agosto 2025 Davide Cucinelli

Brindisi, videosorveglianza per cala Materdomini

11 Agosto 2025 Davide Cucinelli

Porto Cesareo, colta da malore in mare: muore donna di 54 anni

11 Agosto 2025 Gloria Roselli

potrebbe interessarti anche

Bari, mercato ex Manifattura Tabacchi: riapre il settore ittico con nuove coperture

11 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Carovigno: mare senza barriere, inaugurato il Seatrac Mover

11 Agosto 2025 Anna Saponaro

Brindisi: intensificazione dei controlli in mare e lungo la costa a Ferragosto

11 Agosto 2025 Anna Saponaro

Dalla Puglia modifiche alla legge Calderoli: proposta una nuova Autonomia “equa e cooperativa”

11 Agosto 2025 Giovanni Sebastio