Brindisi, iniziative per la Giornata Nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare

Gli operatori sanitari hanno accolto chiunque desiderasse ricevere informazioni sui disturbi del comportamento alimentare e sul percorso diagnostico terapeutico presente nella Asl, per riconoscere i primi segnali d’allarme e orientare i cittadini verso la Rete di servizi per la cura dei disturbi alimentari dell’azienda sanitaria.

I disturbi del comportamento alimentare comprendono patologie come l’anoressia, la bulimia e il binge eating, influenzando profondamente il rapporto con il cibo e la percezione del proprio corpo. Questi disturbi sono in crescita e possono comportare serie conseguenze fisiche e psicologiche, pertanto riconoscere i segnali precoci e ricevere un supporto tempestivo è fondamentale per prevenire l’aggravarsi della condizione e avviare un percorso di cura.

La Rete dei Servizi della Asl coinvolge la Nutrizione clinica dell’ospedale Perrino, il Dipartimento di Salute mentale con il Csm di Ceglie Messapica e il Niat.