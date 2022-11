Condividi su...

BRINDISI – Unire studio e passione sportiva per conoscere e praticare nuovi sport a scuola in un corso ad indirizzo sportivo nel piano dell’offerta formativa dell’anno scolastico 2023-2024 della scuola secondaria di primo grado “Giulio Cesare” del comprensivo commenda di Brindisi. A presentarlo la dirigenza scolastica Patrizia Carra con la presenza di numerose realtà sportive territoriali che hanno sottoscritto un patto di collaboratori tra scuola, società ed enti sportivi. Una prima assoluta per Brindisi che entra nelle 115 scuole secondarie ad indirizzo sportivo d’Italia.

