Brindisi, incidente sulla SP86: auto fuori strada, ferito un 29enne

Ieri sera, intorno alle 22:15, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi è intervenuta lungo la Strada Provinciale 86, nel tratto tra San Pancrazio e Torre, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un solo veicolo.

L’auto è uscita di strada per cause ancora da accertare. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’intera area interessata. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, che ha soccorso un giovane di 29 anni rimasto ferito e lo ha trasportato in ospedale. Al momento, non si conoscono le sue condizioni.

