Brindisi, incidente al Petrolchimico: feriti due operai

BRINDISI – Due operai sono rimasti feriti, riportando ustioni di primo grado su diverse parti del corpo, a seguito di un incidente registrato nel primo pomeriggio di oggi all’interno del Petrolchimico di Brindisi. Non sono in pericolo di vita. A causare l’incidente, sembrerebbe, l’incendio di una cabina elettrica su cui i due sfortunati operai, uno in forza ad Enipower e l’altro in una ditta dell’indotto, stavano eseguendo alcuni lavori di manutenzione.

Al momento, solo per uno dei due operai, che ha riportato ferite al volto e alle mani, si è reso necessario il ricovero nel Centro ustioni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author