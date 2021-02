Brindisi | Inchiesta Tribunale, torna libera l’ingegnere Formosi

Ha ritrovato la libertà l’ingegnere Annalisa Formosi che, in mattinata, era stata ascoltata dal Gip di Potenza come indagata ai domiciliari dell’inchiesta che cerca di far luce sulla presunta corruzione nel Tribunale di Brindisi con a capo il giudice Gianmarco Galiano. La Formosi, accompagnata dai legali di fiducia Francesco Paolo Sisto e Angela Pignatari aveva risposto a tutte le domande del Giudice. La professionista, presidente dell’ordine di Brindisi, era ai domiciliari dallo scorso 28 gennaio, indagata per riciclaggio. In carcere, restano il giudice Galiano e il commercialista Oreste Pepe Milizia. Ai domiciliari, l’imprenditore Massimo Bianco, cui era stata concessa l’attenuazione della misura cautelare, e l’avvocato Francesco Bianco.