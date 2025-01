Brindisi, Incerti: ‘Crediamo nella salvezza’

A presentare la gara con l’Acerrana in sala stampa era presente il calciatore del Brindisi Davide Incerti: “Le condizioni del campo contro l’Andria non erano ottime, noi volevamo giocare e loro no. Siamo una squadra abbastanza completa. Se non segniamo non è solo colpa degli attaccanti, le azioni si costruiscono insieme. Crediamo ancora nella salvezza, altrimenti non saremmo venuti. Ci sono ancora tante partite”.

