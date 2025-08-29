29 Agosto 2025

Brindisi: incendio nell’area di Saline Punta della Contessa

Anna Saponaro 29 Agosto 2025
BRINDISI- Incendio nell’area protetta di Saline Punta della Contessa di Brindisi. Per cause da accertare, le fiamme- visibili anche dall’area portuale- hanno distrutto parte della macchia mediterranea oltre alle sterpaglie. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale che stanno cercando di spegnere le lingue di fuoco e di riportare la situazione alla normalità. Operazioni rese difficili dal vento che alimenta le fiamme.

