Brindisi: incendio nell’area di Saline Punta della Contessa

BRINDISI- Incendio nell’area protetta di Saline Punta della Contessa di Brindisi. Per cause da accertare, le fiamme- visibili anche dall’area portuale- hanno distrutto parte della macchia mediterranea oltre alle sterpaglie. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale che stanno cercando di spegnere le lingue di fuoco e di riportare la situazione alla normalità. Operazioni rese difficili dal vento che alimenta le fiamme.

