Brindisi, incendio in una casa: ragazza soccorsa dal 118

Un incendio si è sviluppato alle 23.30 di venerdì in un appartamento al primo piano di un edificio di via Osanna, al rione Cappuccini di Brindisi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno prestato sul posto soccorso a una ragazza. Ignote le cause dell’incendio.

