Brindisi | Incendio in un distributore automatico di corso Umberto: danni contenuti

Un incendio le cui cause sono da accertare ha provocato nella serata di domenica danni a un distributore automatico in corso Umberto, a poche decine di metri dalla stazione ferroviaria di Brindisi. Le fiamme sono rimaste contenute al “davanzale” dove si era innescato. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme potessero propagarsi all’edificio. Secondo i primi rilievi, l’incendio sarebbe stato provocato da un oggetto in plastica, probabilmente dato alle fiamme. La polizia, intervenuta sul posto, ha acquisito i filmati delle videocamere della zona.