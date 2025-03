Brindisi, incendiata saracinesca di una salumeria

Preoccupante episodio nella notte a Brindisi. Un incendio è stato all’esterno del negozio “Alimentari Luciano sal 1952” di viale Arno, al rione Perrino. Il titolare dello storico esercizio commerciale, Pietro Perchinenna, si è accorto dell’accaduto intorno alle ore 6, al momento di aprire l’attività. L’esercente avrebbe fatto sapere di non aver ricevuto alcuna richiesta estorsiva. Nel corso dell’odierno Consiglio Comunale, il Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, sollecitato dal consigliere comunale Francesco Cannalire ha riferito che chiederà al Prefetto la convocazione del comitato per la Sicurezza per analizzare gli ultimi fatti di cronaca avvenuti in città.

