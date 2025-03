Brindisi, inaugurata la sede della Fondazione Dieta Mediterranea

Inaugurata a Brindisi, Palazzo Granafei Nervegna, la sede della Fondazione Dieta Mediterranea che si trova al piano terra dello storico edificio. La sistemazione non è definitiva. L’amministrazione comunale, infatti, conta di spostare l’ufficio presso i capannoni ex Saca una volta ultimati i lavori in corso, cioè entro la primavera del 2026.

