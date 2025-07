Brindisi: in prefettura confronto sul contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura

BRINDISI- Nell’ambito delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in data 29 luglio 2021, la Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro ha siglato con ANCI la convenzione di sovvenzione per la realizzazione, in collaborazione con Cittalia, di un “Piano d’azione a supporto degli enti locali nell’ambito dei processi di inclusione dei cittadini stranieri e degli interventi di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato”, previa mappatura nazionale della presenza dei lavoratori stranieri impiegati in agricoltura, con attenzione alla precarietà e al disagio abitativo. A seguito delle verifiche della Struttura Commissariale e delle valutazioni rese dalla Commissione europea con esito positivo, il progetto presentato dal Comune di Brindisi, per la realizzazione di 80 posti letto, è risultato tra quelli ammessi alle risorse stanziate con D.M. 55/2022, con l’obiettivo di recuperare soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori del settore agricolo. Al fine di dare atto dell’importante risultato raggiunto dai Soggetti Attuatori e di ottimizzare i tempi per la realizzazione del su menzionato progetto, è stata convocata venerdì 25 luglio alle ore 11.00 una riunione, presso questa Prefettura, all’autorevole presenza del Prefetto Maurizio Falco, in qualità di Commissario Straordinario del Governo per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, del Sindaco del Comune di Brindisi, dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e del Nucleo Carabinieri I.T.L. nonché dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

