Brindisi: “In fondo al mar: viaggio di inclusione a Valencia”

BRINDISI- Fornire ai giovani con disabilità gli strumenti per essere indipendenti e per vivere una vita ricca di esperienze, viaggio compreso. Con questo obiettivo le cooperative San Bernardo, Occupazione e solidarietà e Aurora domus, hanno organizzato un contest fotografico, protagonisti 200 ragazzi ospiti delle tre realtà che operano sul territorio, destinatari del servizio di integrazione scolastica dell’ambito br san vito dei normanni. Gli autori dei tre scatti più belli, che dovranno raccontare monumenti di brindisi, voleranno a Valencia per visitare l’Oceanografico.

Dopo il successo della campagna natalizia “If you can dream it, you can do it”, la Cooperativa propone un nuovo progetto destinato agli utenti dei propri servizi, con l’obiettivo di coniugare inclusione, apprendimento e scoperta attraverso un’esperienza immersiva nel mondo marino.

I partecipanti saranno chiamati a realizzare opere fotografiche che raccontino le bellezze della provincia di Brindisi, esprimendo attraverso le immagini la propria visione del territorio.

Una giuria composta da membri della Cooperativa valuterà le fotografie in base all’originalità, alla sensibilità artistica e alla capacità di trasmettere un messaggio significativo.

Le lettere di invito alla partecipazione e il bando di concorso verranno inviati alle famiglie il 5 aprile, mentre il concorso si chiuderà il 4 maggio. I tre vincitori saranno annunciati a metà maggio e avranno l’opportunità di prendere parte al viaggio a Valencia, programmato per ottobre 2025. La visita al Parco Oceanografico di Valencia rappresenta molto più di un semplice viaggio: è un’opportunità di crescita e arricchimento. Il parco, progettato per essere completamente accessibile, offre un ambiente senza barriere che stimola i sensi attraverso colori, suoni e movimenti degli animali acquatici. Percorsi tattili ed esposizioni interattive consentono a tutti i partecipanti di apprendere in maniera diretta e coinvolgente.

