Brindisi | In fila per 3 ore, “ma tornate domani, i vaccini sono finiti”

Hanno atteso in fila per qualche ora, ma poi sono state rimandate a casa perché “i vaccini sono finiti. Tornate domani”: è accaduto in mattinata ad alcune operatrici scolastiche di Francavilla Fontana, convocate a Brindisi per la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Ad alcune di loro, dopo un’attesa di almeno 3 ore, il vaccino è stato regolarmente somministrato. Altre, però, non hanno avuto la stessa fortuna. Dopo ore di attesa all’esterno del Palavinci, infatti, ecco la brutta notizia. I vaccini non bastavano per tutti e, così, alcune di loro dovranno ritornare nella giornata di domani. Con disagi tanto per le stesse lavoratrici, quanto per le scuole interessate che dovranno prolungare la Didattica secondo le nuove esigenze.