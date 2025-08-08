Brindisi: in fiamme l’auto dell’amministratrice di BMS

BRINDISI- Nella foto quello che resta dell’auto di Rossana Palladino, amministratrice della Brindisi Multiservizi, andata a fuoco nella notte tra venerdì e sabato. La vettura, una Ford Eco Sport grigia, era parcheggiata in via Romolo, quartiere Commenda. Poco prima dell’una- come avrebbero riferito alcuni testimoni- sarebbe stato avvertito un rumore di ferraglia e vetri rotti, poi le fiamme. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della digos. L’episodio, sul quale è stata sporta regolare denuncia, è avvenuto a pochi giorni dal consiglio comunale in cui è stato approvato il piano triennale di risanamento aziendale.
potrebbe interessarti anche
Ferragosto Sicuro, Siap: “Polizia in prima linea per traffico, ordine e prevenzione”
Verso il Palio di Oria: l’attesa dei capitani dei quattro Rioni
Carovigno, il cinema Fulgor: tra nostalgia e commedia anni ’70
Brindisi, cocaina e pistole a salve in casa: arrestato 30enne
Mesagne, sperona volante e ferisce agente: galatinese in arresto
Salento, trasportava in auto 50 mini panetti di hashish: arrestato