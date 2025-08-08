9 Agosto 2025

Brindisi: in fiamme l’auto dell’amministratrice di BMS

Anna Saponaro 9 Agosto 2025
centered image

BRINDISI- Nella foto quello che resta dell’auto di Rossana Palladino, amministratrice della Brindisi Multiservizi, andata a fuoco nella notte tra venerdì e sabato. La vettura, una Ford Eco Sport grigia, era parcheggiata in via Romolo, quartiere Commenda. Poco prima dell’una- come avrebbero riferito alcuni testimoni- sarebbe stato avvertito un rumore di ferraglia e vetri rotti, poi le fiamme. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della digos. L’episodio, sul quale è stata sporta regolare denuncia, è avvenuto a pochi giorni dal consiglio comunale in cui è stato approvato il piano triennale di risanamento aziendale.

centered image

