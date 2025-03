Brindisi, in beneficenza 9mila paia di scarpe: il cuore d’oro di Dogana e Guardia di Finanza

BRINDISI – Sono oltre 9mila le paia di scarpe devolute in beneficenza nei giorni scorsi dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Brindisi e dai militari del Gruppo Brindisi della Guardia di Finanza, quotidianamente impegnati presso lo scalo portuale nel contrasto ai traffici illeciti. Le scarpe devolute derivano da una importante operazione di sequestro per contraffazione di un carico rinvenuto su un automezzo proveniente dalla Grecia, intercettato nel porto di Brindisi grazie ad una mirata analisi dei rischi congiunta di Guardia di Finanza e Agenzia Dogane e Monopoli.

Successivamente alla convalida del sequestro, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Brindisi ha accolto la richiesta di poter disporre la devoluzione per finalità benefiche, in luogo della distruzione, ad organizzazioni di volontariato ed enti benefici operanti sul territorio locale e nazionale, determinando in tal modo, oltre al primario sostegno in favore delle fasce di popolazione in difficoltà, anche un notevole risparmio per le casse pubbliche in virtù della mancata distruzione. L’iniziativa assunta rappresenta la “dimensione sociale” dell’Agenzia Dogane e Monopoli e della Guardia di Finanza, che a Brindisi, nell’ultimo quadriennio, hanno devoluto in beneficenza oltre 186.000 capi di abbigliamento di ogni genere verso Croce Rossa, Caritas, cooperative sociali, istituti religiosi, parrocchie, associazioni di volontariato, pastorali carcerarie, dimostrando come la repressione delle attività illecite operate nel porto permetta, anche, di restituirne i frutti, con concreti gesti di solidarietà in favore delle persone più bisognose.

