1 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Brindisi, immobili diroccati e degrado in via Cappuccini

Anna Saponaro 1 Settembre 2025
centered image

BRINDISI- Ancora un luogo in cui regna il degrado nel comune capoluogo. Questa volta si tratta di due immobili, che si trivano in via Cappuccini, un tempo destinati all’edilizia popolare, in attesa di un futuro.  Nel frattempo i residenti chiedono sicurezza, poiché all’area si accede da un cancello lasciato incautamente aperto.

centered image

