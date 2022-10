BRINDISI – Una nuova imbarcazione militare, denominata BSO 133, tutta made in Puglia consegnata al Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari in occasione del Salone Nautico, presso il porto turistico Marina di Brindisi. L’imbarcazione è stata interamente progettata e realizzata in Puglia ed è stata consegnata da Giuseppe Danese in rappresentanza del Danese group al Comandante del reparto operativo aeronavale di Bari il colonnello Armando Franza in un significativo segnale di cooperazione tra forze dell’ordine ed economia territoriale nel segno della legalità