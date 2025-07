Brindisi, imbarcazione a fuoco

Fiamme su una imbarcazione a Brindisi che ha allarmato numerosi cittadini che hanno visto il fuoco in mare. L’episodio è avvenuto bel tardo pomeriggio di giovedì 24 luglio, nello specchio acqueo tra il porticciolo Marina di Brindisi dal quale è sto visibile il denso fumo nero e Forte a Mare, con l’imbarcazione che è stata vista prendere il largo da diversi cittadini e ragazzi presenti sulla diga brindisina come spesso accade in questo periodo estivo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l’imbarcazione del distaccamento portuale per domare l’incendio. Il fumo è stato visibile anche a lunga distanza ed ha allarmato i residenti della zona. Al momento non sono comunque note le cause del rogo né è stato possibile confermare la presenza di persone a bordo al momento dell’incidente

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts