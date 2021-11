Brindisi, il viaggio di Sebastiano Somma

BRINDISI – Il viaggio a Brindisi di Sebastiano Somma raccontato presso il nuovo teatro Verdi. Un giorno da turista, in giro per la città. Un viaggio nel cuore di Brindisi, della storia, dei suoi simboli identitari, della naturale chiamata al mare e poi l’incontro con la gente alla quale Somma lancia un messaggio.

Un format speciale pensato in fase post pandemia che vede la riscoperta delle bellezze della Puglia e di Brindisi. Prossimo appuntamento in programma il 30 novembre con la giornalista Concita De Gregorio.