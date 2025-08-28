28 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Brindisi, il viaggio dell’attrice Giulia Vecchio

Davide Cucinelli 28 Agosto 2025
centered image

A Brindisi la nota attrice brindisina Giulia Vecchio racconta, in una confessione pubblica, la sua storia dal laboratorio di recitazione con Sara Bevilacqua al successo in TV.

About Author

Davide Cucinelli

Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca.

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Frecce Tricolori e Disfida, la marcia di avvicinamento di Barletta

28 Agosto 2025 Antonio Gargano

Qcine, giustizia e legalità nel ricordo di Carlo Legrottaglie

28 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Francavilla Fontana, violenza sessuale durante festa in campagna: la denuncia

28 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Paradosso STP: ‘Le telecamere ci sono ma non si possono utilizzare per la privacy’

28 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Brindisi la Cittadella universitaria, è una corsa contro il tempo

28 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Brindisi, il dog park resta nonostante la rotonda della discordia

27 Agosto 2025 Davide Cucinelli

potrebbe interessarti anche

Brindisi, il viaggio dell’attrice Giulia Vecchio

28 Agosto 2025 Davide Cucinelli

Serie C: Ufficiale, Petermann è del Foggia

28 Agosto 2025 Flavio Insalata

Potenza, trovato il minorenne che non era rientrato in carcere

28 Agosto 2025 Francesco Cutro

Bari, fredda la pista che porta a Meroni. 3500 gli abbonamenti sottoscritti

28 Agosto 2025 Flavio Insalata