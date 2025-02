Brindisi: il sindaco Marchionna vice coordinatore della Consulta Anci

Nel giorno in cui è stata depositata la mozione di sfiducia nei confronti della civica amministrazione di Brindisi, a seguito della raccolta di 13 firme da parte di altrettanti consiglieri, che sarà discussa in assise fra 30 giorni al massimo, arriva un prestigioso riconoscimento per il Sindaco della città Giuseppe Marchionna, nominato Vice Coordinatore della Consulta ANCI delle Città capoluogo di provincia. Affiancherà nell’incarico il Coordinatore Giacomo Possamai, Sindaco di Vicenza. Il Sindaco Marchionna esprime soddisfazione per l’incarico, anche in considerazione del pregio che ne deriva per la città tutta e per le Città del Mezzogiorno d’Italia



