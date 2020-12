Brindisi | Il sindacato Siap incontra il Prefetto

Il Prefetto ha ricevuto in visita nella mattinata odierna il Segretario Provinciale del SIAP, Assistente Capo, Cosimo SORINO. Nel corso dell’incontro che è stato anche occasione di conoscenza e di scambio degli auguri natalizi, il Prefetto ha voluto esprimere particolare apprezzamento per la pregevole iniziativa posta in essere dal SIAP, che quest’anno ha disposto di devolvere in beneficenza la quota riservata ai regali di natale.

L’iniziativa, espressione di quella sensibilità e spirito altruistico che da sempre contraddistingue gli appartenenti alla Polizia di Stato, assume particolare significato in considerazione delle difficoltà economiche provenienti dalla situazione emergenziale in atto.