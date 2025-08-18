18 Agosto 2025

Brindisi: Il Prefetto Carnevale al fianco del sindaco Pomes

Cristina Cavallo 18 Agosto 2025
Il Prefetto di Brindisi Luigi Carnevale dopo l’atto intimidatorio al sindaco Pomes ha dichiarato:” siamo al fianco del sindaco di Ostuni”

Cristina Cavallo

Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo.

