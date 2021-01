Brindisi | “Il giudice arrestato ricattò i genitori di un bimbo disabile”

Il giudice Giammarco Galiano, in servizio nelle sezioni contenzioso e fallimentare del tribunale di Brindisi, avrebbe minacciato di togliere la patria potestà ai genitori di un bambino disabile, nato nel 2011 con traumi permanenti causati da colpa medica. Come sostiene la Procura di Potenza che conduce le indagini che hanno portato all’arresto di sei persone, il giudice, anche lui destinatario dell’ordinanza cautelare eseguita stamane dalla Guardia di Finanza, all’esito del contenzioso civile, avrebbe estorto a padre e madre del piccolo 150 mila euro, parte dei due milioni complessivi che la compagnia assicurativa aveva pagato come risarcimento al termine del procedimento. Il denaro sarebbe passato, come sarebbe avvenuto in altri casi, dai conti correnti della suocera del giudice. Quest’ultima è indagata per riciclaggio.

In un altro caso, quello di una ragazza di 23 anni deceduta in un incidente stradale nel 2007, su un risarcimento di 1,1 milioni di euro riconosciuto alla famiglia, la somma di 300.000 euro sarebbe arrivata nella disponibilità del giudice tramite il conto corrente della suocera. Il giudice in quella circostanza avrebbe ottenuto dai corruttori che sua moglie, l’avvocato Federica Spina, fosse nominata «quale erede testamentaria». Le sei persone arrestate sono accusate, a vario titolo, di estorsione, corruzione passiva in atti giudiziari, corruzione attiva, associazione per delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.