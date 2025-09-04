4 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Screenshot

Brindisi: Il direttore dell’Utin lascia. La ASL:”Nessuna chiusura”

Cristina Cavallo 4 Settembre 2025
centered image

Brindisi: Il direttore dell’Utin lascia. La ASL:”Nessuna chiusura”

 

 

 

About Author

Cristina Cavallo

Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo.

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Francavilla Fontana,incidente tra auto e moto ad un incrocio pericoloso

4 Settembre 2025 Giovanni Cannalire

Francavilla Fontana – Prima serata della kermesse ‘Francavilla è Jazz’

4 Settembre 2025 Claudia Turba

Concerto all’alba a Muro Tenente: un evento unico sul tratto UNESCO dell’antica Via Appia

4 Settembre 2025 Claudia Turba

Francavilla F. – Pochi giorni all’inizio della grande Festa patronale, le anticipazioni

4 Settembre 2025 Claudia Turba

Brindisi travolgente al Fanuzzi. Bitonto ko 4-0

4 Settembre 2025 Cristina Cavallo

Tuturano, clan Buccarella: restano tutti dentro e l’inchiesta continua

4 Settembre 2025 Gianmarco Di Napoli

potrebbe interessarti anche

Virtus Francavilla, Carretta: “Sono arrivato in un grande club”

4 Settembre 2025 Dennis Magrì

Brindisi: Il direttore dell’Utin lascia. La ASL:”Nessuna chiusura”

4 Settembre 2025 Cristina Cavallo

Eccellenza, Polimnia-Bisceglie 1-3: gli highlights

4 Settembre 2025 Flavio Insalata

Brindisi, Burzio: “Che emozione segnare davanti alla mia famiglia”

4 Settembre 2025 Giovanni Scialpi