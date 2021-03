Brindisi | Il consigliere Ribezzi: “io positivo al Covid”

Il consigliere Comunale di Brindisi Umberto Ribezzi è risultato positivo al Coronavirus. A comunicarlo, lo stesso esponente di Puglia popolare a comunicare la positività con un post su Facebook.



“Buongiorno cari amici – scrive Ribezzi – purtroppo devo comunicarvi che, nonostante le dovute attenzioni, il COVID ha colpito anche me! Lunedì 1 Marzo ho avuto un contatto con una persona che non sapeva di essere positiva, sono a casa già da sei giorni, domenica ho fatto il tampone e oggi ho ricevuto l’ufficialità di essere positivo al virus. In questi giorni ho avuto febbre e dolori muscolari, ora però sto meglio grazie a Dio. Non abbassate la guardia amici, questo maledetto virus è imprevedibile e pericoloso, usate sempre la mascherina e limitate ancora per un po’ le vostre esigenze”.