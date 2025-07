Brindisi: il Comune omaggia Desdemona Arsenio per i suoi 106 anni

Sarà una giornata speciale quella di lunedì 7 luglio per la signora Desdemona Arsenio, che festeggia il traguardo dei 106 anni. Nata nel 1919, Desdemona sarà omaggiata ufficialmente dal Comune di Brindisi, che ha accolto l’invito della Commissione Pari Opportunità, presieduta da Ernestina Sicilia, a partecipare con una rappresentanza istituzionale per porgerle gli auguri.

Il sindaco Marchionna e l’amministrazione comunale saranno presenti per consegnare un messaggio augurale a nome dell’intera città, sottolineando l’affetto e la riconoscenza della comunità brindisina nei confronti della concittadina longeva.

La signora Arsenio riceverà così non solo l’abbraccio delle sue figlie e dei familiari, ma anche il pensiero affettuoso della cittadinanza, in un momento che celebra non solo un’età straordinaria, ma anche una vita ricca di memoria e significato.

L’iniziativa rientra tra quelle che la Commissione Pari Opportunità promuove per valorizzare le storie di vita e l’identità della comunità brindisina, con particolare attenzione alla dignità delle persone anziane e al loro ruolo nella memoria collettiva.

