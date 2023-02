BRINDISI – È l’ex sindaco di Brindisi Pino Marchionna il nome nuovo per il centrodestra che ha preso quota nelle ultime ore come candidato a primo cittadino della città adriatica. Non è un mistero che da tempo la coalizione di centrodestra infatti stesse cercando un nome che andasse fuori dai propri confini e guardasse anche al mondo civico. Tra le ipotesi che erano emerse quelle del questore Schimera e dell’imprenditore Titi che però non avrebbero portato alla classica quadratura del cerchio e da qui nascerebbe l’idea Marchionna. Un nome che ufficialmente non sarebbe ancora però arrivato sul tavolo di confronto cittadino ma che sembra aver ricevuto il benestare degli esponenti regionali di coalizione e che potrebbe arrivare nel confronto locale nel prossimo incontro previsto in questa settimana tra la giornata di giovedì e venerdì. L’impressione che l’accordo potrebbe essere vicino con l’assenso di tutto il centrodestra nonostante la storia di Marchionna venga dal partito socialista con il quale fu è eletto sindaco nel 1990 poi con due parentesi con l’amministrazione Mennitti e Consales. Un nome che potrebbe aiutare ad allargare la colazione verso il centro e guardare anche agli scontenti di centro-sinistra. Solo sullo sfondo restano i nomi interni ai partiti che entrerebbero in gioco però solo se una di queste ipotesi terze verrebbe meno e quindi si tornerebbe a parlare di Oggiano per Fratelli d’Italia, Quarta per Forza Italia e Lomartire dalla parte centrista. L’idea per il centrodestra è comunque quella di chiudere con il nome del candidato sindaco entro questo mese di febbraio.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

