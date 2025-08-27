Brindisi, il barocco festival celebra la “serva padrona” con Peppe Barra

Serata speciale a Brindisi, nel cortile del castello Svevo, per il Barocco Festival Leonardo Leo con la straordinaria presenza del celebre attore e cantante Peppe Barra.
