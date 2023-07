Brindisi, idea Tounkara per l’attacco

Le strade dell’Avellino e di Mamadou Tounkara sono prossime a separarsi. L’attaccante ex Cittadella, arrivato tra le file biancoverdi durante il mercato di riparazione insieme al compagno di squadra Mazzocco, ora è vicino alla rescissione consensuale con il club irpino. L’ex Lazio e Cittadella, come annunciato nel corso di ‘Speciale Calciomercato’ su Antenna Sud è finito nel mirino del Brindisi che vuole un attaccante di spessore. Tounkara in caso di esito positivo della trattativa si ritroverebbe al centro del progetto di Ciro Danucci e avrebbe la possibilità di tornare protagonista (viste le sue indiscutibili qualità) dopo le ultime stagioni travagliate di Avellino.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp