Brindisi, i vigili del fuoco salvano cane finito in un pozzo

BRINDISI- Una squadra del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi è intervenuta verso le 09.00 circa sulla strada Comunale 82 Comune per salvare un cane caduto in un pozzo, a circa sette metri di profondità. Nel corso dell’intervento sono state utilizzate tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) e un idrocostume. Il cane è stato messo in salvo e consegnato al padrone.

