Brindisi | I 102 anni di nonna Nina

Ancora un record battuto a Brindisi per nonna Nina che taglia il treguardo dei 102 anni festeggiati in compagnia della sua famiglia e di tanti conoscenti che in questa giornata hanno fatto sentire il loro affetto. Nicolina Indiveri classe 1919 è sposata con Antonio Quaranta, ex vigile urbano, classe 1926 (il suo “toyboy” 7 anni più “giovane”). Uniti dal 1944 e che quest’anno corano i loro 77 anni di matrimonio. Serena e felice Nina ha gustato la sua torta in attesa di poter tornare il prossimo anno a festeggiare un nuovo traguardo senza restrizioni e con un bel pranzo al ristorante. A nonna Nina ed a tutta la famiglia si uniscono gli auguri della redazione di AntennaSud85 e del gruppo editoriale Distante in questo giorno di grande festa che lancia un grande messaggio di speranza in questo particolare momento storico.