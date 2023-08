Brindisi: Gravemente ustionato, trasportato in elisoccorso al Perrino

Nel pomeriggio di venerdì 18 agosto, trasporto sanitario d’urgenza su un elicottero del 118 per un paziente dall’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo al reparto di Rianimazione del Perrino di Brindisi.

Massimo Calò, direttore di Anestesia e Rianimazione, fa sapere che l’uomo, un anziano di 85 anni, è in prognosi riservata dopo essersi ustionato in campagna a causa di un incendio divampato sul suo terreno. Il trasporto a Brindisi è stato deciso perché il Perrino è centro di riferimento regionale per i grandi ustionati.

Durante l’atterraggio dell’elicottero Alidaunia, per ragioni di sicurezza sono stati temporaneamente bloccati gli accessi all’ospedale. La portineria era stata allertata nel pomeriggio dalla Centrale operativa del 118 Brindisi per consentire tutte le operazioni del mezzo sull’elisuperficie nel piazzale interno del Perrino.

