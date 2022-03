BRINDISI – Brindisi celebra con profonda tristezza la necessità di istituire una “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari” con un sensibile aumento di questo casi che ha colpito anche il territorio brindisino.

Per il presidente dell’ordine dei medici Arturo Oliva un occasione per esprimere vicinanza e solidarietà agli operatori sanitari ma anche per mettere in evidenza le criticità emerse in questo ambito durante il periodo pandemico su carenze organizzative e di organico