Brindisi, giovedì alle 18,30 la Festa dei Carabinieri sul lungomare Regina Margherita

Una festa tra la gente e per la gente. Prove generali a Brindisi per la Festa dell’Arma dei Carabinieri in programma giovedì 5 giugno alle 18,30. Per la prima volta le celebrazioni si terranno nel cuore della città, nello splendido scenario della scalinata Virgilio, sul lungomare. Una cartolina straordinaria per una giornata speciale con il pubblico che avrà la possibilità di assistere alla cerimonia creando un rapporto ancora più forte tra l’arma e il territorio.

La cerimonia di Brindisi per il 211′ Anniversario dalla Fondazione dell’Arma sarà trasmesso in diretta da Antenna Sud Extra, canale 92 del digitale terrestre e in streaming sul sito www.antennasud.com a partire dalle ore 18.

