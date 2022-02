BRINDISI – Dopo due anni dal primo caso di Covid in Italia anche Brindisi dedica un pensiero speciale al personale sanitario con una gironata nazionale insitituta dal parlamento e che vede la sua seconda celebrazione.

A dare il suo messaggio augurale il neo direttore generale della Asl di Brindisi, Flavio Roseto, che ha voluto ringraziare tutti i professionisti e gli operatori della sanità impegnati ogni giorno su tutti i fronti per affrontare l’emergenza Covid e non solo lasciando in alcuni casi anche la vita.