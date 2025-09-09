9 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Brindisi, furto nel caveau di Unicredit: colpo da professionisti

Gianmarco Di Napoli 9 Settembre 2025
centered image

Solo martedì mattina sarà definita la portata del clamoroso furto nel caveau dell’Unicredit di Brindisi, avvenuto nel week end della festa patronale. Un colpo portato a termine da professionisti

 

About Author

Gianmarco Di Napoli

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, momenti di paura: vigili del fuoco evitano la tragedia

8 Settembre 2025 Marzia Baldari

Scontro auto-moto a Taranto, giovane centauro in ospedale

8 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

Brindisi, opposizioni: “Marchionna mente su compensazioni”

8 Settembre 2025 Davide Cucinelli

Brindisi, caveau dell’ Unicredit svaligiato durante festa patronale

8 Settembre 2025 Gianmarco Di Napoli

Colpi di pistola a salve a Cala di Rosa Marina: s’indaga

8 Settembre 2025 Michele Iurlaro

Accompagnava due prostitute al lavoro: arrestato autista a Mesagne

8 Settembre 2025 Michele Iurlaro

potrebbe interessarti anche

Brindisi, furto nel caveau di Unicredit: colpo da professionisti

9 Settembre 2025 Gianmarco Di Napoli

Volley A2/F, Melendugno tra test di lusso e presentazione ufficiale

9 Settembre 2025 Redazione

Carlantino: dopo 15 anni riapre il Museo Civico

9 Settembre 2025 Redazione

Premio Apulia Voice, 8a edizione: la Puglia al centro della musica emergente

9 Settembre 2025 Redazione