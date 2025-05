Brindisi, furgoncino si ribalta in Statale: morto il conducente

BRINDISI – Non c’è stato nulla da fare per il 57enne alla guida di un furgoncino che, per cause ancora tutte da accertare, si è capovolto dopo un violento impatto contro il guardrail della Strada Statale 613. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi, alle porte di Brindisi, direzione nord.

La vittima era alla guida di un Opel Vivaro che, dopo l’impatto con la barriera, si è ribaltato lateralmente a ridosso di un’area di servizio della superstrada. Lo sfortunato autista è stato sbalzato all’esterno, impattando mortalmente con l’asfalto. La vittima era originaria di Barletta.

Sul posto, i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell’ordine. oltre ad una autogru necessaria per lo spostamento del mezzo.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

