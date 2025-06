Brindisi, fumo da appartamento palazzina evacuata

Momenti di paura a Brindisi, quando nella serata di sabato 21 giugno è stato segnalato del fumo da una abitazione di viale Aldo Moro. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco con il supporto della Polizia di Stato, con l’edificio che è stato evacuato. In strada anche i residenti delle abitazioni vicine che avevano dato l’allarme. Nell’abitazione non erano presenti i proprietari rientrati dopo essere stati avvisati dalle forze dell’ordine. La causa sarebbe presumibilmente da attribuire ad un cortocircuito di un elettrodomestico. Per fortuna solo tanta paura ma nessun pericolo per l’incolumità dei residenti. La strada è stata bloccata al traffico per permettere l’intervento dei vigili del fuoco. Alcuni cittadini presenti in strada hanno sottolineato la loro preoccupazione per le difficoltà dell’intervento anche per il restringimento della carreggiata per la presenza della pista ciclabile, da tempo contestata ed in procinto di essere smantellata, che avrebbe reso complicato un eventuale intervento di una ambulanza.

About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts