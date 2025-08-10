Brindisi, fumo a bordo di un aereo di linea: atterraggio d’emergenza

Alle ore 12:50 di domenica la torre di controllo dell’aeroporto del Salento ha segnalato un’emergenza in corso a causa della presenza di fumo all’interno della cabina di un aeromobile Airbus A320, volo EJU4736 della compagnia EasyJet, proveniente dalla Grecia e diretto a Nantes (Francia). A bordo si trovavano 186 passeggeri e l’aereo trasportava 7.500 kg di carburante.

L’aeromobile è atterrato senza conseguenze alle ore 13:10, scortato dal convoglio antincendio predisposto secondo le procedure di sicurezza.

I controlli effettuati immediatamente a bordo non hanno rilevato alcuna combustione in atto. Tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio sono sbarcati in sicurezza, senza riportare conseguenze.

