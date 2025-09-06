6 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Brindisi, Franco Romanelli scrive la storia del palio dell’arc

Davide Cucinelli 6 Settembre 2025
centered image

Trentesima edizione a Brindisi per il palio dell’arca, che rievoca l’arrivo a Brindisi delle spoglie di San Teodoro. A vincere e segnare la storia Franco Romanelli

About Author

Davide Cucinelli

Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca.

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Castellana Grotte, la Sagra del Pollo e del Coniglio anticipata al weekend

6 Settembre 2025 Flavio Insalata

Jany McPherson a Francavilla è Jazz: la lunga via della musica

6 Settembre 2025 Michele Iurlaro

Francavilla Fontana: villa comunale palestra a cielo aperto

6 Settembre 2025 Radio Antenna Sud

Brindisi, caro-scuola: l’allarme

5 Settembre 2025 Davide Cucinelli

Ostuni: summit sulla Xylella, Helen Mirren madrina d’eccezione

5 Settembre 2025 Anna Saponaro

Brindisi: premio “Santi Patroni”, cerimonia in cattedrale

5 Settembre 2025 Anna Saponaro

potrebbe interessarti anche

Morciano di Leuca, 35enne arrestato dalla polizia per spaccio

6 Settembre 2025 Gloria Roselli

Leuca, decaduta la concessione del porto: scontro in politica

6 Settembre 2025 Gloria Roselli

Anche Bari diventa città dell’olio

6 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Un albero in ricordo del “sindaco pescatore”

6 Settembre 2025 Laura Milano