Brindisi, FP CGIL: “Sanità provinciale vicina al punto di rottura”

“Non basta dire ai cittadini di non andare al Pronto Soccorso, bisogna offrire percorsi alternativi”

La situazione della sanità nella provincia di Brindisi continua a destare preoccupazione. La FP CGIL Brindisi interviene dopo le dichiarazioni del direttore generale della ASL, che ha invitato i cittadini a non recarsi al Pronto Soccorso per codici bianchi, azzurri o verdi.

Secondo l’organizzazione sindacale, il principio di appropriatezza è condivisibile, ma rischia di restare astratto in un contesto territoriale in cui le alternative di cura sono spesso assenti o poco accessibili. “Prima di dire ai cittadini di non andare al Pronto Soccorso, bisogna dire dove andare e mettere le persone nelle condizioni di farlo”, sottolineano i rappresentanti della categoria.

Il documento diffuso dalla CGIL descrive un sistema sanitario provinciale in difficoltà: il Pronto Soccorso del “Perrino” in cronica emergenza, la salute mentale segnata da carenze, liste d’attesa dilatate, organici ridotti e personale spostato con mobilità d’urgenza. A ciò si aggiungono la mancata attivazione di una Radiologia Interventistica h24 e le criticità dell’UTIN, con conseguenze sulle gravidanze a rischio.

La FP CGIL richiama l’attenzione anche sulla riorganizzazione dei Punti di Primo Intervento Territoriali, formalmente trasformati in postazioni 118 medicalizzate ma di fatto privi di copertura medica, con operatori lasciati senza protocolli di riferimento.

Il sindacato evidenzia inoltre il divario con altre aree della Puglia, dove si inaugurano nuove strutture, mentre nel brindisino non si completa l’attuazione del Piano di Riordino e si registra il più basso rapporto posti letto/abitanti della regione.

Per ridurre gli accessi impropri, la CGIL chiede misure immediate: potenziamento della continuità assistenziale, postazioni territoriali realmente operative, diagnostica accessibile, percorsi “see & treat” e osservazione breve funzionali, nonché disponibilità di letti di sbocco.

“Il sistema è vicino al punto di rottura e a pagarne il prezzo sono soprattutto i cittadini più fragili”, scrivono il segretario generale Luciano Quarta e il coordinatore sanità Francesco Pollasto, che invitano ASL e istituzioni locali a garantire i livelli essenziali di assistenza con atti concreti e verificabili.

