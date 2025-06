Brindisi: Fortis promuove la conoscenza degli antichi mestieri 

BRINDISI – C’è un sapere che non invecchia, che resiste al tempo come l’argilla cotta al sole, come un filo che cuce storie, identità e futuro. Quel sapere ha il profumo della bottega, il suono lieve delle mani che modellano, l’armonia silenziosa dei gesti tramandati.

Con la campagna di sensibilizzazione “Impara l’Arte…”, il Gruppo FORTIS Brindisi promuove la conoscenza degli antichi mestieri restituendo dignità, valore e voce a questo patrimonio silenzioso, attivando all’interno delle sue sedi (da Brindisi a Fasano, da San Pancrazio Salentino a San Pietro Vernotico) e in tutti gli hub attualmente inseriti nel circuito del Gruppo, una serie di incontri pensati per avvicinare gli antichi mestieri e alimentare passioni e vecchie tradizioni.

La sartoria, con i suoi tessuti carichi di bellezza e funzionalità, diventa lo spazio dove apprendere l’arte della precisione, della cura, dell’equilibrio tra tecnica e creatività. Lavorare la ceramica e l’argilla, invece, permette di riscoprire la forza generativa delle mani, il potere trasformativo della materia, il piacere di creare qualcosa che resta e assuma un significato concreto. Questi sono solo alcuni dei temi degli incontri in laboratori in cui passato e presente si intrecciano.

Il Gruppo FORTIS avvia questa campagna di sensibilizzazione sul saper fare e sui segreti dell’artigianato come via per dar vita a nuove occasioni di aggregazione, costruire nuove comunità e dare nuovi colori all’apprendimento. Ogni hub sociale, immobile pubblico o privato, diventa così un’officina culturale in cui il sapere antico non è museo, ma movimento, non nostalgia ma possibilità.

Attraverso la collaborazione con maestri artigiani e associazioni del territorio, “Impara l’Arte…” invita giovani e adulti a riscoprire la forza dell’esperienza, la libertà dell’espressione manuale e la bellezza di un sapere che si trasmette solo da mani a mani.

In un tempo che corre veloce, FORTIS sceglie di rallentare, di rimettere al centro l’arte, di restituire valore all’autenticità delle cose fatte con sapienza antica. Perché imparare un mestiere non è solo acquisire una competenza: è entrare in una storia e scriverne il futuro. Per informazioni rivolgersi alla sede del Circuito Gruppo FORTIS più vicina alla vostra città.

