Brindisi, Fondi Pnrr: cabina coordinamento in Prefettura

BRINDISI – Nella mattinata odierna si è tenuta presso la Prefettura di Brindisi la quinta riunione della Cabina di Coordinamento per il PNRR costituita con decreto prefettizio n. 30139 del 10 maggio 2024 in ottemperanza al D.L. 2 marzo 2024 n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Occasione dell’incontro è la verifica dello stato di avanzamento dei progetti PNRR in Provincia di Brindisi a titolarità del Dipartimento dello Sport, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per l’innovazione e la transizione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Alla riunione coordinata dal Vice Prefetto Vicario, Dr.ssa Olivieri, hanno preso parte il rappresentante della Regione Puglia, il rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, i rappresentanti della Ragioneria Territoriale dello Stato di Brindisi e delle Amministrazioni Titolari degli interventi, nonché i delegati dei Comuni nella qualità di soggetti attuatori dei progetti.

Nel corso degli incontri, i delegati dei Comuni interessatihanno relazionato sull’avanzamento procedurale degli investimenti e sulle criticità emerse in corso d’opera.

Gli interventi PNRR che sono stati esaminati mirano a favorire il recupero di aree urbane del territorio attraverso la rigenerazione e la costruzione di impianti sportivi, a realizzare progettualità finalizzate all’inclusione attraverso il sostegno alle persone vulnerabili ed in particolare allepersone anziane, con particolare attenzione a quelle non autosufficienti.

All’esito della relazione, la cabina di regia ha ribadito l’importanza di realizzare un allineamento delle informazioni tra i dati risultanti dal sistema di monitoraggio ReGis e lo stato di attuazione degli interventi, anche ai fini dei previsticontrolli, e sono state illustrate alcune azioni per rispondere alle criticità manifestate sull’implementazione della piattaforma ReGis.

